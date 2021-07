Os dados revelam ainda um aumento nos internamentos quer em enfermaria quer em cuidados intensivos.

Segundo o boletim epidemiológico da DGS estão hoje internadas 567 pessoas com covid-19, mais 24 do que no sábado, 128 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais seis.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 45,4% do total das novas infeções, concentrando928 novos casos.

