Entre abril e junho, a atividade económica da UE emitiu um total de 790 milhões de toneladas de equivalente de dióxido de carbono (CO2-eq), que se compara com os 812 milhões de toneladas de CO2-eq do mesmo período de 2023.

O serviço estatístico da UE regista que no mesmo período o Produto Interno Bruto (PIB) do bloco cresceu 1,0%.

Os setores económicos onde se registaram, no segundo trimestre do ano, os maiores recuos homólogos de emissões de CO2-eq foram o do fornecimento de eletricidade e gás (-12,1%) e o dos agregados familiares (-4,2%).

Entre os 27 Estados-membros, 19 reduziram emissões de GEE, sendo que em cinco se observaram ainda recuos no PIB.

Portugal, no quinto lugar da tabela com uma quebra de 2,1% nas emissões de gases poluentes, é um dos 14 países da UE cujo PIB subiu. No segundo trimestre de 2024, Portugal registou uma variação do PIB de 1,9% em relação ao trimestre homólogo.

Os Países Baixos, com um corte de 9,1%, a Bulgária (-6,3%), a Áustria e a Hungria (-5,9% cada) apresentaram os maiores recuos homólogos nas emissões de GEE entre abril e junho, enquanto a Suécia (5,5%), Chipre (4,4%) e a Lituânia (4,1%) foram os que mais aumentaram as emissões, no conjunto das atividades económicas.

IG // JMR

Lusa/Fim