Fonte do executivo português referiu à Lusa que esta cimeira, anunciada em abril do ano passado durante a primeira visita oficial do primeiro-ministro, Luís Montenegro, a Cabo Verde, vai assinalar "a excelência e densidade da relação bilateral, ao nível político, económico, cultural e entre povos".

O exemplo da integração da comunidade cabo-verdiana em Portugal e a posição de Cabo Verde "como referência de estabilidade democrática no contexto regional e africano" são invocados pela mesma fonte para destacar a "relação bilateral de excelência".

Entre os principais resultados esperados para a reunião, que juntará os primeiros-ministros dos dois países e 15 ministros de ambos dos Governos, conta-se a aprovação de uma linha de crédito para projetos de investimento empresarial, que pode ir até 100 milhões de euros.

O alargamento do programa de conversão de dívida pública em investimento verde, através do Fundo Climático e Ambiental de Cabo Verde, será outro dos resultados já antecipados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros cabo-verdiano.

José Filomeno Monteiro referiu na sexta-feira que o fundo deverá triplicar dos 12,5 milhões de euros iniciais para atingir até 42,5 milhões de euros nos próximos cinco anos.

O atual executivo PSD/CDS-PP já admitiu alargar este programa de troca de dívida a outros países lusófonos em África e tem destacado este exemplo de investimento verde em fóruns internacionais como o G20 ou COP29.

O reforço da aposta na formação através de Centros de Excelência de Formação Profissional em Cabo Verde, cofinanciados por Portugal num valor indicativo de quatro milhões de euros para o período 2025-2028, é outro dos resultados previstos do lado do Governo português.

A cimeira arrancará na segunda-feira à tarde com encontros bilaterais, em reuniões fechadas à comunicação social, e em que estarão envolvidos oito ministros do Governo português e sete do executivo cabo-verdiano.

Por Portugal, participam o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, o ministro da Economia, Pedro Reis, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, e a ministra do Ambiente e Energia, Graça Carvalho.

De Cabo Verde participarão nas bilaterais, além do ministro dos Negócios Estrangeiros, o vice-primeiro-ministro (que acumula com as pastas das Finanças e da Economia Digital), Olavo Avelino Garcia Correia, a ministra de Estado, da Defesa Nacional, da Coesão Territorial da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, Janine Tatiana Santos Lélis, a ministra da Justiça, Joana Rosa Amado, o ministro da Administração Interna, Paulo Augusto Costa Rocha, o ministro do Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire de Andrade, e o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.

Na terça-feira de manhã, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia da Silva, terá um encontro a sós com Luís Montenegro, na residência oficial em São Bento, seguindo ambos depois para o Palácio das Necessidades, onde decorrerão os trabalhos da VII Cimeira.

No final, serão assinados os instrumentos bilaterais acordados na reunião, cerimónia a que se seguirá uma conferência de imprensa dos dois chefes de Governo.

Montenegro oferece depois um almoço a Ulisses Correia da Silva e os dois primeiros-ministros intervêm, à tarde, na cerimónia de encerramento do Fórum Económico Portugal-Cabo Verde, que decorre num hotel em Lisboa, subordinado ao tema "Parceiros estratégicos no investimento nas transições energética e digital".

A VI Cimeira bilateral entre os dois países realizou-se em março de 2022 em Cabo Verde e resultou na assinatura entre os dois países do Programa Estratégico de Cooperação 2022-2026, com seis eixos temáticos e um valor de cerca de 95 milhões de euros, além de cinco instrumentos bilaterais.

Esta será a sétima cimeira bilateral desde a assinatura do Tratado de Amizade e de Cooperação entre Portugal e Cabo Verde em 2010.

SMA (LFO/PMF/PVJ) // SF

Lusa/fim