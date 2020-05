Teresa Ribeiro, que é também presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), falava à agência Lusa no final da 29ª reunião da CNDH que debateu, em formato digital, a promoção e proteção dos Direitos Humanos em tempo da pandemia da covid-19, e das medidas e boas práticas adotadas nesse mesmo contexto.

A reunião, na qual participou a secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso e representantes dos outros ministérios que integram a CNDH, centrou-se, de acordo com Teresa Ribeiro, nos efeitos que a pandemia da covid-19 teve nos grupos mais vulneráveis (mulheres, idosos, pessoas com deficiência ou sem abrigo, imigrantes, refugiados) e nas práticas adotadas e no que "foi feito para proteger esses grupos mais vulneráveis).