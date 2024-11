Em comunicado conjunto, os ministérios da Defesa Nacional e o da Administração interna adiantam que a força será constituída por 101 operacionais da proteção civil, bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e 28 militares dos três ramos das Forças Armadas, estando a partida prevista para hoje de manhã em Vendas Novas, no distrito de Évora.

Esta ajuda é enviada ao abrigo do pedido de ajuda internacional ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.

"A Força Conjunta estará equipada com 40 veículos, dos quais 28 são operados por elementos da proteção civil, entre os quais, três retroescavadoras, uma motobomba de lama alto débito, seis eletrobombas de esgoto, uma motobomba esgoto de alto débito, um modulo de bombagem de lamas, cinco eletrobombas para lama", referem os dois ministérios.

Por sua vez, Marinha, Exército e Força Aérea "enviam 12 veículos, designadamente, duas retroescavadoras, uma bomba de esgoto alto débito, duas motobombas esgoto, duas bombas esgoto pequeno débito, uma escavadora giratória, uma pá carregadora de rodas, dois camiões de transporte de terras e um Bobcat".

O governo regional da Comunidade Valenciana, em Espanha, pediu na segunda-feira meios ao resto do país para desobstruir de lodo e água a rede de saneamento e evitar "problemas graves de saúde pública", após as inundações de 29 de outubro.

Duas semanas após as inundações, em que morreram mais de 220 pessoas, continuam os trabalhos de limpeza das zonas afetadas e sucedem-se os alertas e recomendações às populações por temor a problemas de saúde pública.

As inundações no sudeste de Espanha na semana passada causaram danos em 78 municípios, 75 dos quais na região autónoma da Comunidade Valenciana, segundo dados atualizados pelo Governo espanhol. (NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR NOS 2.º E 4.º PARÁGRAFOS A AUTORIA DO COMUNICADO, QUE É DOS MINISTÉRIOS DA DEFESA NACIONAL E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA).

