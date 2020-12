Bamaco, 20 dez 2020 (Lusa) - O ministro da Defesa afirmou hoje à agência Lusa e TSF que Portugal vai deixar de ter uma missão externa no Afeganistão no primeiro semestre de 2021 e será reforçada a cooperação com Moçambique no próximo ano.

João Gomes Cravinho falou sobre as linhas gerais do plano das forças destacadas para 2021 em Bamaco, depois de um almoço de Natal com os militares portugueses em missão no Mali, 65 no âmbito das Nações Unidas (MINUMA) e 11 pela União Europeia.