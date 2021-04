Portugal e União Europeia apoiam Guiné-Bissau com material para controlo de tráfico de pessoas

Portugal e a União Europeia entregaram hoje à Direção-Geral do Serviço de Migrações e Fronteiras da Guiné-Bissau material para um maior controlo de tráfico de pessoas no âmbito do projeto de Reforço da Gestão Integrada de Migrações.