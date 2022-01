"Portugal é um parceiro ideal de negócio [...]. A sustentabilidade é uma prioridade e uma preocupação para a nossa indústria. As duas partes [Portugal e Emirados] têm trabalhado para desenvolver as suas relações, com sucesso", afirmou o governante, no 'Portugal Business Briefing', no âmbito da Expo Dubai.

O secretário de Estado lembrou ainda que a sociedade e economias mundiais ainda estão deparadas com a pandemia de covid-19, mas notou ser necessário olhar em frente, pensar na recuperação e em novas formas de produção.

"O Pavilhão Português é um 'showcase' daquilo que Portugal representa e tem para oferecer", referiu, esperando que o evento consiga atrair novos investidores para o país.

A Expo Dubai, a primeira exposição mundial a realizar-se na região do Médio Oriente, África e Sul da Ásia, prolonga-se até 31 de março de 2022.

No total, estão presentes no evento 192 países.

PE // SB

Lusa/Fim