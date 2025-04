A cerimónia ocorreu no Palácio de Belém, sede da presidência portuguesa e antecedeu o encontro oficial entre Marcelo e Murmu, que iniciou hoje uma visita de Estado de dois dias a Portugal.

Segundo fonte oficial, o par de selos, com valor facial português de 2,66 euros (1,33 euros por cada um) e de 2.500 rupias, representa o 50.º aniversário do restabelecimento das relações diplomáticas bilaterais e os laços de longa data que unem as duas nações, que remontam ao século XV.

"Uma nova fase de cooperação e respeito mútuo floresceu, à medida que ambos os países exploram novas vias de colaboração, que incluem o comércio, a cultura, a ciência e a tecnologia, as TIC, as energias renováveis, a defesa, o turismo ou os contactos interpessoais", indica uma nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros português.

Segundo o documento, as frequentes visitas bilaterais de alto nível "solidificaram ainda mais a relação", tendo a diáspora indiana em Portugal também desempenhado um "papel significativo", servindo de ponte entre os dois países.

"Atualmente, uma relação moderna e dinâmica alarga os laços às instâncias multilaterais, onde ambos os países unem esforços para promover o direito internacional e os direitos humanos e para enfrentar os desafios globais", lê-se na nota.

Neste jubileu de ouro, prossegue o documento Portugal e a Índia estão empenhados em reforçar ainda mais a parceria através da inovação, da sustentabilidade, dos valores partilhados da democracia e do envolvimento no multilateralismo.

"Este é um momento para honrar o passado, para celebrar o presente e para lançar um futuro de amizade mais forte. Estes selos, que orgulhosamente emitimos aquando da Visita de Estado a Portugal de Sua Excelência a Presidente da República da Índia, Droupadi Murmu, são um testemunho dessa amizade duradoura", termina a nota.

JSD //APN

Lusa/Fim