Sem representação diplomática ou consular nestes países, os cidadãos portugueses residentes na Costa do Marfim, Libéria, Gâmbia, Serra Leoa, Burquina Faso e Guiné-Conacri dependem dos serviços da Embaixada de Portugal em Dacar, no Senegal.

"A disponibilização do teleatendimento consular foi uma medida que, inspirada na digitalização que tem marcado a situação pandémica, permitiu uma adaptação e a utilização de novas tecnologias para o esclarecimento de dúvidas consulares", disse, em declarações à agência Lusa, o embaixador de Portugal em Dacar, Vítor Sereno.

"Antes restritos ao uso de telefone ou e-mail, os utentes podem agora ter esse esclarecimento agendado por videoconferência", acrescentou.

As primeiras sessões de teleatendimento consular (TAC)decorrerão a 28 de setembro mediante marcação prévia.

"O objetivo é estabelecer mais um canal, direto e complementar, de comunicação cara a cara com os serviços consulares da Embaixada de Portugal em Dacar", explicou o embaixador.

O diplomata elogiou "a extraordinária resiliência" e "grande sentido de entreajuda" dos portugueses que vivem nesses países durante os estados de emergência sanitária na sub-região, adiantando que as reações das comunidades ao novo serviço têm sido "muito positivas".

Além da situação da pandemia, Costa do Marfim e Guiné-Conacri estão a atravessar períodos de crescente tensão política, com o aumento da contestação nas ruas a semanas das eleições presidenciais de outubro nos dois países.

Vítor Sereno adiantou que a representação portuguesa em Dacar está a acompanhar diariamente os desenvolvimentos políticos e a situação no terreno.

"Para isso, aproveitámos a nomeação, durante o início do contexto pandémico, de representantes especiais da embaixada nas outras seis capitais que cobrimos - membros comunitários de destaque, com números de telefone e contactos locais - no sentido de termos um ponto focal mais próximo das nossas comunidades, com quem nos mantemos permanentemente em contacto", disse.

A África Ocidental registou desde o início da pandemia 172.961 casos de covid-19, com 2.574 vítimas mortais, e 153.239 doentes recuperados, sendo a terceira região mais afetada pela pandemia no continente.

Entre os países cobertos pela representação diplomática portuguesa em Dacar, a Costa do Marfim contabiliza o maior número de casos 19.343 e 120 mortes, segue-se o Senegal com 14.759 casos e 306 mortes, a Guiné-Conacri com 10.687 casos e 65 mortes, a Gâmbia que regista 3.540 casos 110 mortes, a Serra Leoa com 2.174 casos e 72 mortes e a Libéria com 1.336 infeções e 82 mortes.

