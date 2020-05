De acordo com as Contas Provisórias do Estado do primeiro trimestre de 2020, elaborado pelo Ministério das Finanças, a dívida externa de Cabo Verde cifrava-se no final de março em mais de 177.342 milhões de escudos (quase 1.600 milhões de euros), entre financiamento multilateral (de organizações internacionais, 48,7% do total), bilateral (Estado a Estado, 23,4%) e comercial (banca, 27,9%).

Na vertente bilateral, Portugal, com dois financiamentos, em euros e dólares, era credor em 15.185.311.384,47 escudos (136,8 milhões de euros), acrescidos de 40.887.756.850,66 escudos (368,5 milhões de euros) na componente da banca comercial, à CGD (Caixa Geral de Depósitos), e que é o maior financiamento único a Cabo Verde.