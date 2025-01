No comunicado divulgado no seguimento da reunião de hoje do Conselho de Ministros, lê-se que o governo "autoriza a República Portuguesa a participar na décima sexta reconstituição de recursos do Fundo Africano de Desenvolvimento", cujo ciclo se iniciou em 2023 e termina este ano.

O Fundo "concede doações e empréstimos em condições concessionais aos países em desenvolvimento do continente africano", aponta-se no comunicado que dá conta da participação de Portugal, um dos Estados membros não regionais do BAD.

No total, o Fundo deverá ter, para o ciclo de financiamento que termina este ano, quase nove mil milhões de dólares, (cerca de 8,6 mil milhões de euros) ajudar os países mais pobres a financiarem o seu desenvolvimento.

Este valor representa um aumento de 14,24% face à anterior reconstituição de recursos do fundo, que mobilizou 7,4 mil milhões de dólares, cerca de 7,1 mil milhões de euros.

A Argélia e Marrocos contribuíram para o Fundo pela primeira vez neste ciclo de financiamento, juntando-se a Angola, Egito e África do Sul na lista dos países africanos contribuintes.

