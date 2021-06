De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais novos casos confirmados, com 385 dos 769 registados no período em análise.

Relativamente aos internamentos hoje estão menos 10 pessoas em enfermaria, totalizando 254 doentes.

Nas unidades de cuidados intensivos (UCI), estão 52 pacientes, menos um em relação à véspera.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 378 casos, para um total de 23.343, e que 388 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 810.659 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.029 pessoas e 851.031 casos de infeção foram diagnosticados.

SCA // JH

Lusa/Fim