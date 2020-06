De acordo com o relatório de 2020 sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que apresenta dados de 219, a taxa de emprego -- que se inclui no objetivo do crescimento económico e boas condições de trabalho -- Portugal está em 13.º lugar da tabela dos 27 Estados-membros (UE 73,1%) que é liderada pela Suécia (82,1%) e que tem a Grécia no último lugar (61,2%).

Nove Estados-membros ainda não atingiram a meta fixada para 2020 de ter uma taxa de emprego de pelo menos 75%, estando a média da UE também aquém deste objetivo.

O desemprego de longa duração, no entanto, era, em Portugal, o sétimo mais elevado (2,8%, em linha com a média da UE), com a Grécia a apresentar a maior taxa, em 2019, (12,2%) e a República Checa a menor (0,6%).

O Produto Interno Bruto (PIB) 'per capita' em Portugal era de 18.550 euros (UE 28.000), tendo subido progressivamente desde o mínimo de 2013 (16.050), com o país no 17.º lugar de uma tabela liderada pelo Luxemburgo (83.640 euros) e onde a Bulgária ocupa o último lugar com 6.800 euros anuais de PIB 'per capita'.

Segundo a avaliação da Comissão Europeia, a nível global, houve um progresso moderado no progresso global deste objetivo de desenvolvimento sustentável.

IG // JNM

Lusa/fim