Nas últimas 24 horas foram internadas mais 94 pessoas totalizando agora 2.349 internamentos hospitalares.

Relativamente aos cuidados intensivos foram internadas nestas unidades mais 26 pessoas somando 320.

O boletim epidemiológico da DGS hoje divulgado revela ainda que este é o segundo dia com mais mortes ao registar 45 óbitos.

Dos 45 óbitos, 21 ocorreram na região Norte, 18 em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro e um no Alentejo.

