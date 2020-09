Desde o início da pandemia Portugal já registou 1.953 mortes e 73.604 casos de infeção, estando hoje ativos 24.004 casos, mais 389 do que no dia anterior.

A DGS indica que das nove mortes registadas, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde também se verifica o maior número de infeções, duas na região norte e outras duas no centro do país.

