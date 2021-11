De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje, estão agora internadas 691 pessoas, mais 10 do que na quarta-feira, das quais 103 em unidades de cuidados intensivos, menos duas.

Das 15 mortes, três ocorreram no Centro, seis em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, uma no Algarve e uma na Madeira.

HN // HB

Lusa/fim