O boletim epidemiológico diário da DGS regista um crescimento do número de pessoas internadas, contabilizando hoje 1.081 internamentos, mais 58 do que no sábado, 148 dos quais em unidades de cuidados intensivos (mais seis nas últimas 24 horas).

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 203.322, mais 7.099 do que no sábado, e recuperaram da doença 3.967 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.201.704.

Das 14 mortes, cinco ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, uma no Centro, duas no Alentejo, uma no Algarve e uma na Madeira.

