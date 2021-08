"Portugal continental ultrapassou a marca dos 12 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 administradas à população, que permitiram vacinar mais de 6,8 milhões de pessoas, pelo menos com uma dose, das quais mais de 6,1 milhões têm o esquema vacinal completo", refere o Ministério da Saúde em nota hoje divulgada.

Na mesma nota, o Ministério da Saúde refere ainda que o país espera receber ao longo deste mês mais 1,2 milhões de doses de vacinas.

"Será de assinalar a expectativa de entrega de mais de 1,2 milhões de vacinas adicionais, durante o mês de agosto, que se irão somar às 1,6 milhões de doses de vacinas já esperadas e decorrentes dos contratos iniciais com as empresas fornecedoras de vacinas", adianta o documento.

O Ministério da Saúde destaca o "compromisso de todos os envolvidos no processo" de vacinação, como profissionais de saúde, forças de segurança e forças armadas, entre outros, para ter sido atingido "um marco" de 12 milhões de doses administradas, assim como os esforços para adquirir vacinas adicionais.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.424 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.422 pessoas e foram registados 979.987 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

IMA // JMR

Lusa/fim