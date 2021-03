"Os dados são muito claros: estamos hoje felizmente abaixo do número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias - claramente abaixo - da linha de risco que todos os especialistas consensualizaram como aceitável. Temos um número de 105 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias", afirmou António Costa, na apresentação do plano de desconfinamento, que se começa a materializar na próxima segunda-feira.

No entanto, o líder do Governo reiterou a mensagem de uma "reabertura cautelosa", ao comparar os números atuais com outros momentos importantes da pandemia ao longo do último ano, nomeadamente com o fim do primeiro confinamento, em 04 de maio de 2020.

"Se hoje estamos muito melhor do que há duas emanas, continuamos a estar numa situação pior do que a 11 de setembro [64,1 casos por 100 mil habitantes a 14 dias], quando declarámos o primeiro estado de contingência, e 04 de maio [45,4 casos por 100 mil habitantes a 14 dias], com o fim do primeiro confinamento", frisou.

Em Portugal, morreram 16.635 pessoas dos 812.575 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

