A população continuou a envelhecer, com o índice de envelhecimento a crescer 97,1%, acrescentou.

As pessoas com 65 anos ou mais representavam 12,9% da população total, mais de 1,0 pontos percentuais em termos anuais, enquanto os adultos (dos 15 aos 64 anos) corresponderam a 73,8%, ou menos 1,1 pontos percentuais, indicou a DSEC.

A população local, que não inclui os trabalhadores não residentes (TNR), nem os estudantes não residentes, ambos domiciliados em Macau, era 564.100 pessoas, ou mais 1,6% relativamente a 2019.

Desta, 53,3% eram mulheres, no final de 2020.

A população idosa (com 65 anos ou mais) e a população jovem (dos zero aos 14 anos) eram, respetivamente, 15,7% e 16,1%.

Assim, o índice de dependência dos idosos locais fixou-se em 22,9%, ou seja, um idoso era sustentado por cerca de cinco adultos.

Em 2020, nasceram 5.545 pessoas, menos 434, em termos anuais, e registaram-se 2.230 óbitos, ou menos 52, em termos anuais, 56,8% dos quais do sexo masculino.

No final do ano passado, o território contava 177.663 TNR, cuja autorização de permanência no território está dependente de um contrato de trabalho válido, ou menos 18.875, em comparação com o final de 2019.

Dos TNR, 44.555 trabalhavam em hotelaria, restaurantes e similares, menos 10.193, em termos anuais, e 26.984 trabalhavam no ramo da construção (menos 2.403).

No final de 2020, o número de agregados familiares era de 199.700, mais 2.200, comparativamente com o final de 2019.

