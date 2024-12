O ataque aconteceu à luz do dia, por volta das 12:00 (10:00 em Lisboa) de quarta-feira, quando os supostos rebeldes entraram na aldeia a disparar, obrigando à fuga dos populares, no distrito de Muidumbe.

"O meu tio acaba de chegar após passar noite na mata", relatou uma fonte a partir de Lutete, Muidumbe.

A mesma fonte acrescentou que o ataque aconteceu numa altura em que a população realizava a sementeira para a época agrícola de 2024/2025. "Isso vai trazer fome nas comunidades", lamentou.

Este foi o quarto ataque a Miangalewa, a menos de 20 quilómetros da sede distrital de Muidumbe, protagonizado por supostos terroristas no espaço de uma semana.

O ataque, além de forçar a saída dos populares, mas sem registo de vítimas mortais, forçou a interrupção do trânsito ao longo da estrada Nacional 380, no troço Macomia - Awasse.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reivindicados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de rebeldes a saquearem a vila, causando vários mortos, e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.

