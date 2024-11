"Voltei da machamba [campo agrícola] na segunda-feira, toda a zona está em alerta, terroristas foram vistos na mata", disse um camponês a partir de Metuge, a quase 40 quilómetros da capital provincial, Pemba.

Os supostos rebeldes foram vistos nas matas entre Nampipi e Muiriti, via Quissanga, por volta das 15:00 (13:00 em Lisboa) na segunda-feira. Tratava-se de um grupo de número desconhecido, empunhando armas, entre elas brancas, avançaram à Lusa as fontes.

"O meu primo é que me liga em fuga a avisar-me que havia homens nas matas de Muiriti, fugi até à casa e levei minha família", disse outra fonte a partir de Metuge.

Nampipi e Muiriti estão entre as principais áreas de produção de Metuge e a circulação de rebeldes nas áreas têm estado a preocupar os camponeses, que têm receio do impacto de uma eventual limitação à circulação num mês em que arrancou oficialmente em Moçambique a campanha agrícola 2024-2025.

"Se isto não passar vamos morrer à fome porque das duas áreas dependem muitos camponeses", disse à Lusa, a partir de Metuge, um outro camponês.

Desde outubro de 2017 que a província de Cabo Delgado, rica em reservas de gás natural, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo fundamentalista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, na sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.

