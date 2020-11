Quase um ano depois de ter tomado posse como Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló regressou hoje à sua terra natal e ao seu reduto eleitoral para uma visita que se prolonga até segunda-feira e que também inclui Bafatá.

Sem grandes diferenças do que aconteceu há quase um ano no encerramento da segunda volta da campanha eleitoral, a pista do antigo aeroporto voltou a encher com todos a querem ver o Presidente Sissoco, que percorreu uma parte da pista a pé ladeado por seguranças.