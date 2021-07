"São aconselhados a deslocar-se para as partes altas de Liège. Se a evacuação já não for possível, recomenda-se aos cidadãos que não subam e não arrisquem", especifica a mensagem das autoridades transmitida pelos meios de comunicação durante a tarde.

De acordo com as estimativas da região da Valónia, o nível da água "pode subir 1,50 metros acima do nível atual nas próximas horas".

Liège, que tem cerca de 200.000 habitantes, é a quarta cidade mais populosa da Bélgica e os bairros afetados pelas evacuações são os de Coronmeuse, Saint-Léonard, Outremeuse e o centro da cidade.

"A enchente vai ter um caráter muito perigoso em Liège", alertou hoje o presidente da região da Valónia, o ex-primeiro-ministro Elio di Rupo, ao parlamento regional.

O Meuse, perto de Liège, é o recetáculo da grande maioria dos rios no sul e no leste da Bélgica.

Esses rios, particularmente o Ourthe e o Vesdre, aumentaram o fluxo de forma significativa com as chuvas torrenciais dos últimos dias.

Os municípios ribeirinhos destes rios estão submersos desde quarta-feira, nas regiões de Liège e Verviers, em particular Theux, Pepinster e a estância termal de Spa.

Grande parte da cidade de Angleur, na fronteira com Liège, nas margens do Ourthe, foi também inundada.

De acordo com os meios de comunicação belgas, estas inundações causaram a morte de pelo menos seis pessoas no país, incluindo quatro no único distrito de Verviers, no leste.

Milhares de pessoas podem ter que vir a ser realojadas pelas autoridades.

