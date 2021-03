Com os dados hoje divulgados, a média semanal supera em 5.795 casos os registados na semana passada, indicou o porta-voz do Governo, Piotr Muller, para acrescentar que "hoje ou amanhã o mais tardar vão ser tomadas medidas sobre novas restrições".

O agravamento dos casos na Polónia, em plena terceira vaga da pandemia, está a suscitar preocupações acrescidas entre as autoridades sanitárias, por se considerar que 30% dos novos contágios são provocados pela variante britânica, segundo referiu na quarta-feira o ministro da Saúde, Adam Niedzielski.

Apesar de no mês passado ter sido autorizada a reabertura de centros comerciais, museus, hotéis e teatros por todo o país, o Governo mantém o encerramento temporal destes espaços em duas regiões do norte devido à elevada incidência de casos.

Recentemente foi imposta a obrigatoriedade do uso de máscaras em todos os espaços públicos, exceto para pessoas com problemas respiratórios, mas hoje o porta-voz do Ministério da Saúde, Wojciech Andrusiewicz, advertiu que caso continuem a ser detetados "abusos" e "relaxamento" face às medidas de segurança, estas isenções serão abolidas.

Recentemente, o Governo polaco anunciou que foi ultrapassado o número de quatro milhões de pessoas vacinadas, e que a partir de hoje os maiores de 69 anos podem inscrever-se nos centros de saúde de todo o país para o processo de vacinação.

Em 18 de março serão abertas as inscrições para as pessoas com mais de 67 anos e no próximo dia 25 será administrada a segunda dose da vacina a pessoas do "grupo 0" (pessoal sanitário e corpos de segurança), que ainda não a receberam.

O Governo polaco insistiu com a União Europeia na necessidade de agilizar o processo de compra e distribuição das vacinas para suster uma terceira vaga, cujo auge foi qualificado de "preocupante".

A Polónia (38,2 milhões de habitantes) regista 1,85 milhões de casos do novo coronavírus e tem cerca de 2.000 doentes em estado crítico, para além de acumular 46.373 mortes (1.226 por milhão de habitantes).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.617 pessoas dos 811.948 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

