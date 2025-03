Polónia e três estados bálticos admitem voltar a usar minas terrestres

Varsóvia, 18 mar 2025 (Lusa) - A Polónia, a Estónia, a Letónia e a Lituânia vão abandonar a convenção internacional que proíbe as minas militares terrestres, alegando a necessidade de reforçar as defesas no quadro da invasão russa da Ucrânia.