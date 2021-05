A Fundação Mahein (FM) considerou a decisão "extremamente perigosa" e uma violação de princípios éticos e fundamentais dos direitos humanos, com o potencial de "inflamar ainda mais as tensões comunitárias e, provavelmente, causar níveis ainda mais elevados de conflito e instabilidade sociopolítica".

"Obrigar as pessoas a submeterem-se a procedimentos médicos contra a sua vontade viola os princípios éticos e fundamentais de consentimento informado e integridade corporal", podendo violar tratados de que Timor-Leste é signatário, considerou, num comunicado enviado à Lusa.

Além disso, sustentou, "viola também indiscutivelmente os princípios da governação democrática e dos direitos humanos consagrados na Constituição", especialmente no consentimento para intervenções médicas e no respeito pelo direito do doente.

"Além da questão da legalidade ou da ética, esta política também faz pouco sentido, pratica ou logicamente. Testes em massa de toda a população usarão grandes quantidades de recursos estatais limitados", argumentou.

Como exemplo da aplicação da medida, ainda antes desta ser legislada na reunião de Conselho de Ministros de quarta-feira, a FM referiu a operação realizada pela Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) e equipas de saúde na terça-feira, numa zona da cidade.

Todos os transeuntes foram parados e obrigados a entrar na esquadra policial em Comoro para realizarem testes à covid-19, numa decisão que causou "tensão e conflito" entre a comunidade e a polícia.

Há ainda relatos de operações idênticas noutros pontos da cidade, sendo que quando estas operações foram realizadas, a lei não obrigava à realização de testes indiscriminadamente, mas apenas a pessoas com sintomas ou em rastreios a contactos.

"Esta medida irá provocar um maior conflito entre as autoridades estatais e as comunidades. As autoridades sanitárias e a polícia já encontraram uma resistência considerável ao tentarem realizar testes, e muitos timorenses estão extremamente insatisfeitos com a situação atual", indicou a FM.

"Muitos já acreditam que as medidas do Governo foram longe demais e estão a prejudicar ativamente as suas vidas, afetando especialmente a capacidade das pessoas para realizarem atividades económicas essenciais", argumentou.

Neste sentido, a FM pediu ao Governo para cancelar esta medida, concentrando recursos em quem tem sintomas, reforçando a capacidade do sistema de saúde, e em "fornecer aconselhamento e informação realista ao público".

Também o responsável da Comissão Diretiva Nacional do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), maior partido da oposição, Dionísio Babo, considerou a medida uma potencial violação do direito à privacidade.

Em declarações à Lusa, Babo disse ser preciso equilíbrio entre as medidas de saúde pública necessárias para travar contágios e a necessidade de a população ultrapassar "a situação de grande dificuldade económica" causada pelas medidas já em curso.

"A situação está muito apertada e as pessoas estão com muitas dificuldades económicas devido às cercas sanitárias e ao confinamento obrigatório. Compreendem-se as medidas, mas os testes obrigatórios violam o direito e as opções pessoais", considerou o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros timorense.

"As medidas devem ser consideradas com muito cuidado para evitar criar mais problemas. É uma usurpação de poderes constitucionais, do direito à liberdade e privacidade", sublinhou.

Ainda que o Governo possa "ter boas intenções" as medidas devem ser "elaboradas e pensadas para não criar mais pânico dentro da sociedade e não agravar mais a situação" porque "os municípios já estão com problemas e há necessidades básicas que estão a faltar, notando-se falta de produtos alimentares", disse.

O jurista timorense Avelino Coelho concordou e questionou as condições reais do Estado para lidar com as consequências práticas da medida, em termos de confinamento, e para responder ao mesmo tempo à situação económica da população.

"Do ponto de vista económico, somos um país em que a maioria da população depende da produção agrícola, mas a nossa produção está quase totalmente parada, há apenas subsistência. Muitas empresas fecharam, ou não podem operar, e não conseguem pagar os salários dos trabalhadores, o que está a contribuir para uma situação económica degradante", frisou o antigo secretário de Estado do Conselho de Ministros.

Para garantir que as pessoas cumprem o confinamento, e dado que muitas pessoas têm de sair de casa para poder ganhar dinheiro e sobreviver, Avelino Coelho defendeu um subsídio financeiro para apoiar as despesas básicas das famílias.

"Podia haver uma política do Estado de libertar o povo que de momento não ganha para as despesas, e que assim podia ajudar a cumprir cabalmente as regras. Sem isso, vivem no dilema: se não saem de casa morrem à fome, se saem correm riscos", sustentou.

"Além disso muitas famílias deixaram de ter rendimento. Como podem então pagar o confinamento sem rendimentos", questionou, defendendo medidas mais suaves e mais pragmáticas.

Timor-Leste vive atualmente o pior momento da pandemia com números máximos de casos ativos e de hospitalizações, várias cercas sanitárias e Díli sob confinamento obrigatório.

