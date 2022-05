Os dois agentes estagiários depararam-se com três seguranças privados a assaltar um armazém, no domingo, explicou o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), Alfeu Sitoe.

Os polícias usaram uma viatura e arma de fogo para escoltar a carga - material eletrónico e tecidos - para local incerto, onde abandonaram os três seguranças.

"Estão a envergonhar a instituição" e as diligências decorrem para que, "juntamente com os comparsas, sejam responsabilizados", sublinhou o porta-voz.

O envolvimento de agentes em crimes tem colocado em causa a atuação da polícia, conduzindo a várias detenções.

Na segunda-feira, a corporação deteve dois polícias por envolvimento num assalto ocorrido nos arredores de Maputo.

Há uma semana, a polícia apanhou outros dois agentes por liderarem grupos de assaltantes na província de Niassa, no norte do país.

A Polícia da República de Moçambique (PRM) garante que vai haver uma "punição severa e exemplar", referindo que decorrem processos disciplinares e criminais.

