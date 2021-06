"Esta formação em concreto visa reforçar a capacidade das forças de defesa e segurança em matéria programática dos direitos humanos das mulheres e meninas para que possam adotar atitudes, comportamento e práticas para proteção desta franja importante da população, antes, durante e após o conflito", afirmou Laudolino Medina, da Associação dos Amigos da Criança (AMIC).

A formação, financiada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), está a ser desenvolvida pela AMIC e pela Casa dos Direitos, e vai ser feita no Setor Autónomo de Bissau e nas regiões de Cacheu e Biombo.

"O outro objetivo é familiarizar a sociedade castrense com instrumentos nacionais e internacionais de proteção dos direitos humanos para que possam ser mais sensíveis a esses direitos e possam defender melhor essa categoria importante da população", explicou Laudolino Medina.

A formação tem como terceiro objetivo, segundo o dirigente da AMIC, criar uma sinergia com a sociedade castrense "para aumentar a sensibilização e consciencialização entre os pais dos direitos das mulheres e meninas".

Questionado sobre se nos últimos anos houve alguma evolução no respeito pelos direitos das mulheres e da criança na Guiné-Bissau, Laudolino Medina disse que se se fizer uma análise desde o ponto de partida "há passos que foram dados".

"Mas existem ainda muitos desafios relacionados com a efetiva realização dos direitos da criança na Guiné-Bissau no contexto que conhecemos de instabilidade crónica, onde há 20 anos as aulas não funcionam normalmente e tudo isto agravou-se com o contexto da pandemia de covid-19".

Laudolino Medina salientou que desde que teve início a pandemia as denúncias de violações dos direitos de crianças e mulheres aumentaram de "forma muito profunda".

"Este fenómeno aumentou e de que maneira. Numa semana, entram cinco meninas vítimas de violência doméstica, incesto, casamento precoce", disse, referindo-se aos espaços da associação que acolhem crianças.

O projeto também já formou cerca de 50 jornalistas e vão também haver sessões de formação para mulheres.

