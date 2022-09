Segundo as fontes, António José Gómes Macedo, de 55 anos, conhecido localmente como "Jóvito", de 55 anos, foi sequestrado pouco depois das 11:00 locais de sábado (16:00 horas em Lisboa) por seis homens fortemente armados, que entraram no estabelecimento comercial Bodegón Costa Norte, de que é proprietário.

Os raptores, segundo as fontes, entraram vestidos com farda militar e saíram sem efetuar qualquer disparo, ação que ficou registada nas câmaras de segurança do estabelecimento comercial.

No sequestro foi usada uma carrinha marca Toyota, modelo Dakota, de cor branca e matrícula A03DK4k, que está a ser procurada pela polícia.

Empresário da área de panificação e lojas de ferragens, António José Gómes Macedo, tentou, sem sucesso, escapar dos raptores, que o obrigaram a subir para a carrinha, partindo em direcção às praias de Gañango, onde terá sido levado para uma lancha.

A situação está a ser acompanhada pelo Governo português, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, disse à Lusa fonte oficial.

