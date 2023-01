"Os destacamentos estão já a vigorar para reforçar os esforços da polícia para reprimir os sindicatos de roubo de veículos que estão a aterrorizar as comunidades neste distrito", adiantou em comunicado a polícia sul-africana, no final de um encontro comunitário, em Hluhluwe, distrito de Umkhanyakude, norte da província sul-africana de KwaZulu-Natal.

No encontro, as comunidades locais "levantaram a preocupação sobre o número de veículos roubados e contrabandeados para Moçambique", adiantou a polícia sul-africana no comunicado a que a Lusa teve acesso.

Na semana passada, vários veículos, incluindo um autocarro de luxo e um camião proveniente de Moçambique, foram queimados naquela área.

"Fazer a lei com as vossas próprias mãos incendiando veículos só vai agravar o problema", explicou o comissário nacional da polícia, Fannie Masemola, no encontro com os populares, salientando que a polícia tem "destacamentos e intervenções a nível nacional que garantem o aumento e a melhoria da visibilidade policial".

"Mais de 100 polícias foram destacados para a área desde domingo, mas a longo prazo vamos criar uma unidade permanente aqui, composta pela unidade de investigação de veículos e outras unidades especializadas", sublinhou.

O comissário nacional da polícia sul-africana assegurou às comunidades locais que "a SAPS está empenhada e vai continuar a envolver o Governo moçambicano para garantir a implementação coletivamente de soluções duradouras para reprimir os sindicatos de roubo de veículos".

O encontro com as comunidades locais na região nordeste do país, junto à fronteira com o país vizinho lusófono, contou com a participação de representantes do consulado-geral de Moçambique, em Joanesburgo, segundo disse uma porta-voz do comando nacional da polícia sul-africana à Lusa.

