Polícia sul-africana apreende 1.150 cápsulas de heroína perto de Moçambique

A Polícia da África do Sul (SAPS, na sigla em inglês) apreendeu 1.150 cápsulas de heroína com um valor estimado de 34 mil rands (1.671.48 euros), em Durban, capital da província do KwaZulu-Natal, vizinha a Moçambique, foi hoje anunciado.