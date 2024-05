A operação começou depois de centenas de manifestantes terem desafiado as ordens da polícia para saírem do campus e cerca de 24 horas depois de contramanifestantes terem atacado um acampamento de tendas, noticiou a agência norte-americana AP.

O esforço policial surge depois de os agentes terem passado horas a ameaçar com detenções através de altifalantes se as pessoas não se dispersassem.

Centenas de pessoas tinham-se reunido no campus, tanto no interior de um acampamento de tendas barricadas como no exterior, em apoio aos palestinianos, devido à guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas.

Ouviu-se o som de granadas de atordoeamento à medida que a polícia avançava, segundo a AP.

PNG // APN

Lusa/Fim