Os 'encarnados' têm oito pontos de atraso em relação aos 'leões' e já não poderão evitar a passagem do testemunho ao rival lisboeta, enquanto o FC Porto, terceiro classificado, está ainda mais distante, a 10 pontos, pelo que o campeão da época passada se limitará a cumprir calendário no estádio do 10.º colocado.

O jogo entre Rio Ave e Benfica começa a disputar-se às 20:45, duas horas depois do início do confronto entre Famalicão, também já sem possibilidade de deixar a atual oitava posição, e Casa Pia, 12.º posicionado, que ainda pode subir ou descer na classificação, mas já tem a manutenção assegurada.

O Sporting despede-se no domingo do campeonato que conquistou, ao receber o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, no mesmo dia em que se decidirá a última equipa do pódio, no embate entre Sporting de Braga e FC Porto, com vantagem para os portuenses, que estão um ponto acima dos bracarenses.

Programa da 34.ª e última jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 17 mai:

Famalicão - Casa Pia, 18:45

Rio Ave -- Benfica, 20:45

- Sábado, 18 mai:

Boavista -- Vizela, 15:30

Estrela da Amadora - Gil Vicente, 15:30

Farense -- Portimonense, 15:30

Arouca - Vitória de Guimarães, 15:30

Sporting - Desportivo de Chaves, 18:00

Moreirense - Estoril Praia, 18:00

Sporting de Braga - FC Porto, 20:30

