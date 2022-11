A porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) na província de Tete, Celina Roque, citada pela emissora pública Rádio Moçambique, avançou que os três agentes ficaram com mais de 2,5 milhões de meticais (mais de 38 mil euros) roubados de uma agência bancária no distrito de Macanga.

Roque afirmou que os polícias também deixaram em liberdade um dos membros da quadrilha, sob promessa de que nada lhe iria acontecer, a troco de dinheiro.

