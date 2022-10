O grupo de moçambicanos, com idades entre 16 e 38 anos, seguia num veículo de transporte de passageiros quando foi abordado pela polícia, referiu Mário Arnança, porta-voz da corporação na província de Manica.

Uma mulher de 43 anos, que se presume ser de nacionalidade zimbabueana, foi detida por suspeita de envolvimento no caso.

A mulher nega as acusações, afirmando que levava o grupo para participar numa apresentação de danças tradicionais em Inhambane, no sul de Moçambique.

"Estamos a conversar com cada um [dos 14 envolvidos] para aferir se a afirmação da mulher é verdadeira ou não, mas até agora estamos a estranhar a informação", referiu o porta-voz da polícia, citado pela Televisão de Moçambique.

A operação foi desencadeada depois de um dos integrantes ter alertado as autoridades do bairro Centro Hípico, de Chimoio, onde os integrantes do grupo terão sido selecionados.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por violência armada, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde há um ano com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de violência a sul da região e na vizinha província de Nampula.

Em cinco anos, o conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

LYN // RBF

Lusa/Fim