"No ano passado incinerámos aproximadamente 58 quilogramas de drogas referente ao período de 2022/2023 e este ano [2023/2024] incinerámos 46 quilogramas, o que significa um ligeiro decréscimo", disse aos jornalistas o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) na cidade de Maputo, Hilário Lole, à margem da incineração das drogas.

Do total de 46,208 quilogramas de drogas apreendidas entre fevereiro de 2023 e maio de 2024 em Maputo, 30,770 quilogramas eram de canábis, 10,87 de cocaína e 4,418 de heroína, avançou o Sernic.

Durante as operações "no aeroporto internacional de Maputo e em buscas nos bairros periféricos da cidade de Maputo", foram detidas 279 suspeitos, oito das quais de nacionalidade estrangeira, "todos constituídos arguidos em 332 processos-crime".

Aquele serviço de investigação criminal avançou ainda que foram também apreendidas quatro viaturas usadas para o transporte das drogas.

Moçambique é apontado por várias organizações internacionais como um corredor de trânsito para o tráfico internacional de estupefacientes com destino à Europa e Estados Unidos, sobretudo de heroína oriunda da Ásia, mas as apreensões de cocaína oriunda da América do Sul têm também aumentado.

Dados da Procuradoria-Geral da República de Moçambique referem que foram instaurados 1.251 processos-crime relativos a tráfico de droga em 2023, contra 1.035 em 2022, alertando para um aumento do comércio e consumo de estupefacientes no país.

