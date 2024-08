"As eleições estão à porta, nós já nos preparámos, mas ainda não temos aquilo que se pode dizer logística para as forças policiais", disse Bernardino Rafael, em declarações ao canal privado STV.

Rafael apontou a falta de combustível para as viaturas como um dos obstáculos que a PRM enfrenta para as suas operações.

"Não temos tido logística normal durante os últimos sete meses" e, caso a situação continue, será "difícil para um processo tão grande" como as eleições gerais.

Moçambique realiza em 09 de outubro as eleições presidenciais, que vão decorrer em simultâneo com as legislativas e eleições dos governadores e das assembleias provinciais.

