O homem fugiu da Holanda em 2010, após ter sido encontrado com 23 quilos de cocaína, disse Hilário Lole, porta-voz do Sernic na cidade de Maputo.

Já em Maputo, o foragido foi detido com documentos supostamente falsos, pois o nome com que se identificou é diferente do que as autoridades da Holanda apresentaram, avançou o porta-voz.

Organizações internacionais colocam Moçambique no caminho de diversas rotas de tráfico de droga, sobretudo com origem na Ásia e atravessando o oceano Índico.

LYN // VM

Lusa/Fim