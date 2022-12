"Um docente foi detido com as duas pontas de marfim no distrito de Meluco" e um "despachante aduaneiro foi quem contactou os possíveis clientes", tendo sido detido na cidade de Pemba, capital provincial, referiu Noémia João, porta-voz do Sernic em Cabo Delgado, em declarações à comunicação social.

"Diligências estão sendo feitas para a detenção de outros indivíduos" envolvidos no crime, assegurou o Sernic.

A caça furtiva em Moçambique tem sido uma grave ameaça à vida selvagem, mas as autoridades estimam que o abate de elefantes tenha diminuído nos últimos anos, fruto dos esforços de fiscalização e conservação.

Segundo dados da Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC), Moçambique tem cerca de dez mil elefantes.

