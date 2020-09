Segundo o porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, a ocorrência deu-se na quinta-feira, por volta das 21:00, no território operacional da esquadra da Petrangol, mais concretamente no posto policial do bairro dos Ossos.

Nestor Goubel avançou que um grupo de populares levou um presumível autor do crime de roubo ao posto policial e, descontentes pela forma como os agentes estavam a tratar o mesmo, iniciaram atos de desordem e de pilhagem no interior do posto policial.