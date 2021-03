Segundo o comandante provincial do Zaire da Polícia Fiscal, superintendente Manuel Marcelino, o homem, de 41 anos, foi interpelado no posto fluvial da ilha do Luamba, quando tentava sair com 156.960 euros, escondidos numa mochila.

"Estamos a falar de um valor de 156.960 euros, que estavam para passar para a vizinha República Democrática do Congo. Fruto da patrulha da polícia fiscal adjacente aqui no Luamba, foi possível fazer a abordagem do cidadão, notou-se que tinha sete volumes onde continha estes valores", disse o responsável policial, em declarações à rádio pública angolana.

