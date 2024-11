De acordo com uma queixa apresentada no estado da Florida, no sudeste dos EUA, na quarta-feira, a detenção ocorreu após dez meses de investigação de Harun Abdul-Malik Yener por parte de agentes infiltrados do FBI.

O homem, nascido nos Estados Unidos em 1994, partilhou os planos para o ataque com os agentes, que se fizeram passar por membros de uma milícia, e encarregou-os também de encontrar os explosivos necessários para construir uma bomba artesanal.

De acordo com a queixa, Yener explicou aos agentes que tinha procurado juntar-se a "uma milícia antigovernamental" e tinha também ponderado juntar-se ao grupo fundamentalista armado Estado Islâmico no Iraque em 2015.

O suspeito, residente no sul da Florida, teria escolhido como alvo a bolsa de Nova Iorque, para um ataque que deveria acontecer na semana anterior ao Dia de Ação de Graças, que se celebra a 28 de novembro, para "acordar as pessoas".

Yener achava que "muita gente apoiaria" o ataque. "Eles dirão a si mesmos 'o que este tipo está a fazer faz sentido' porque estas pessoas estão a roubar-nos", disse o homem, de acordo com a queixa.

O suspeito alegou ainda que tinha experiência no fabrico de foguetes e bombas e publicou vídeos na plataforma YouTube sobre como fazer explosivos e fogo de artifício com utensílios domésticos

Pesquisas do FBI numa unidade de armazenamento revelaram planos e equipamentos eletrónicos destinados à construção de uma bomba artesanal.

O suspeito começou desde 2017 a procurar na Internet informações sobre como construir um dispositivo deste tipo e terá trocado mensagens e e-mails com outras pessoas sobre este tópico.

Yener tinha um historial de ameaças e foi despedido em 2023 de um restaurante em Coconut Creek, na Florida, depois de ameaçar o seu supervisor com um tiroteio em massa.

