O agente, com a patente de guarda e com seis anos de serviço, foi detido após uma investigação do Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic), depois de várias reclamações de cidadãos que tiveram os seus bilhetes desaparecidos na instituição.

"Ele foi detido pelo facto de estar envolvido no desvio de bilhetes de identidade para fins até então desconhecidos", afirmou Ana Paula Semedo, porta-voz do Serviço Provincial de Identificação Civil (SPIC) de Manica, ao confirmar o caso.