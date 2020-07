Uma nota de imprensa do SIC, a que a agência Lusa teve hoje acesso, refere que as detenções ocorreram no âmbito das ações de combate aos crimes violentos que se registam na capital do país, e que permitiram também a recuperação de 26 viaturas.

O documento sublinha que as zonas mais afetadas são os municípios de Luanda, nos distritos da Samba (bairro Gamek), Maianga (bairro Mártires do Kifangondo) e Ingombota, Viana (bairro Luanda Sul) e Kilamba Kiaxi (bairro Quintalão do Petro).

O SIC realça que os cidadãos detidos, com idades entre 19 e 48 anos, não são os assaltantes, mas as pessoas que alegadamente encomendam e compram os bens roubados e furtados, estando ainda em curso um trabalho de investigação para a capturar os presumíveis autores dos delitos.

Um dos detidos, um cidadão de nacionalidade nigeriana, apresentado como mandante e comprador de placas eletrónicas, tinha na sua posse 204 placas eletrónicas de diversas viaturas, para serem comercializadas no seu estabelecimento de venda de peças de veículos, localizado no mercado dos Correios.

De acordo com o documento, foram ainda retiradas da posse dos implicados dez armas de fogo, das quais oito metralhadoras do tipo AKM, com cano serrado, e duas pistolas.

As investigações decorreram entre 20 de junho e 12 de julho.

