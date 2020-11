Uma arma de fogo do tipo AK-47, com 27 munições, que supostamente pertence ao arsenal das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), foi apreendida nas mãos do grupo, disse à Lusa Mário Arnaça, porta-voz da polícia moçambicana em Manica.

Segundo as autoridades, o militar, do quinto Batalhão Independente de Infantaria de Chimoio, e outro suspeito, já desvinculado das FADM, foram detidos na quinta-feira, na companhia de um funcionário da agricultura, após assaltar um comerciante local no distrito de Vanduzi, Manica, centro de Moçambique.