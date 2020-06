Segundo aquela força policial, o crime ocorreu no sábado à noite e o suposto homicida foi detido instantes depois, numa barraca numa zona vizinha para onde se foi esconder.

"O mesmo foi encontrado na posse de uma arma de fogo", supostamente a que teria usado para disparar contra a vítima que acabou por falecer a caminho do hospital", divulgou a Polícia Nacional, em comunicado.

A mesma fonte informou que o crime ocorreu após uma discussão.

A PN adiantou ainda que, na mesma localidade, foi detida uma segunda pessoa, cunhado do homicida, que teria retirado do cenário do crime uma segunda arma de fogo, de fabrico artesanal e entregue à sua namorada, irmã do homicida.

Esta, menor de idade, também foi detida pela polícia, identificada e entregue aos familiares com a indicação de ser conduzida à esquadra para posteriores procedimentos.

Os detidos vão ser agora apresentados ao Tribunal para aplicação das medidas de coação.

