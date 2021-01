Os imigrantes moçambicanos foram detidos separadamente pela Polícia sul-africana (SAPS, na sigla em inglês) e por militares da Força Nacional de Defesa da África do Sul (SANDF), por falta de teste à covid-19 negativo válido até 72 horas antes e por tentarem entrar ilegalmente na África do Sul naquela fronteira no nordeste do país, noticiou o canal de televisão ENCA.

O canal sul-africano adiantou que alguns imigrantes moçambicanos eram portadores de testes de covid-19 positivos, enquanto que outros declararam não ter posses monetárias para suportar a despesa do teste na capital moçambicana, Maputo, que disseram rondar os 1.200 rands (66,51 euros), optando por entrar na África do Sul ilegalmente.