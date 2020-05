A droga avaliada em 10 milhões de rands [520,5 mil euros] pelas autoridades aduaneiras sul-africanas, encontrava-se escondida em "compartimentos improvisados" no atrelado e no miniautocarro proveniente de Moçambique, e que estavam "repletos de outras drogas e bebidas alcoólicas ilícitas", disse a polícia sul-africana em comunicado, sem especificar quantidades.

"Investigações preliminares indicam que os ocupantes, homens e mulheres, planeavam contrabandear as drogas de Moçambique para a África do Sul antes de serem intercetados pelos agentes da SAPS e do SARS [South African Revenue Service, a autoridade tributária sul-africana]", adianta-se na nota.